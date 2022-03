Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022: percorso e favoriti (Di mercoledì 2 marzo 2022) La stagione ciclistica italiana inizia, come da tradizione, dal Trofeo Laigueglia. La corsa ligure, giunta alla sua 59ma edizione, ha mantenuto il percorso sostanzialmente inalterato a quello degli scorsi anni, per un tracciato movimentato di 202 chilometri, con partenza e arrivo fissati a Laigueglia. Dopo una partenza pianeggiante i corridori affronteranno le storiche salite di Cima Paravenna (7.5 km al 5.3%) e di Testico (7 km al 4.6%) nella parte centrale della gara, con il primo passaggio sul Capo Mele tra le due ascese. A 43 chilometri dal traguardo si entra nel circuito conclusivo (10.8 km) da ripetere per quattro volte. Il circuito prevede ancora Capo Mele e soprattutto lo strappo di Colla Micheri (2.5 km al 6.7%), dove storicamente viene fatta selezione. Dopo aver scollinato per l’ultima volta Capo Mele una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) La stagione ciclistica italiana inizia, come da tradizione, dal. La corsa ligure, giunta alla sua 59ma edizione, ha mantenuto ilsostanzialmente inalterato a quello degli scorsi anni, per un tracciato movimentato di 202 chilometri, con partenza e arrivo fissati a. Dopo una partenza pianeggiante i corridori affronteranno le storiche salite di Cima Paravenna (7.5 km al 5.3%) e di Testico (7 km al 4.6%) nella parte centrale della gara, con il primo passaggio sul Capo Mele tra le due ascese. A 43 chilometri dal traguardo si entra nel circuito conclusivo (10.8 km) da ripetere per quattro volte. Il circuito prevede ancora Capo Mele e soprattutto lo strappo di Colla Micheri (2.5 km al 6.7%), dove storicamente viene fatta selezione. Dopo aver scollinato per l’ultima volta Capo Mele una ...

