Castello di Venere | le antiche leggende di Erice

Ultime Notizie dalla rete : Castello Venere

ilGiornale.it

A sua insaputa, in quel, si svolge il dramma shakespeariano dell'Amleto, cui lei non ... Si comincerà con "Tascabile" di e con Carmen Pommella con la regia di Antonio D'Avino, un omaggio ...... simbolo die della resurrezione cristiana). La scena onirica e surrealista, che traspone il ...di Baviera aveva richiesto infatti quattro dipinti di caccia per decorare l'anticodi ...A Erice sorge il Castello di Venere, luogo in cui leggende, mitologia e architettura si fondono: un posto magico che compenetra il paesaggio ...A Bacoli arriva l'Università sul mare, con la spiaggia libera. C'è l'ok della Federico II di Napoli. Ad annunciare il via libera per la realizzazione della nuova sede dell'ateneo fredericiano nel comu ...