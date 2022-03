Calciomercato Napoli, addio a Di Lorenzo: una big è pronta a fare follie (Di martedì 1 marzo 2022) Calciomercato Napoli Il terzino destro azzurro, Giovanni Di Lorenzo, potrebbe andar via a fine stagione: la big estera è pronta a portarlo via Giovanni Di Lorenzo potrebbe andare via da Napoli. Il terzino destro, uno dei top player del club azzurro, pare sia attenzionato da diverse squadre. Tra queste, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabio Santini, ci sarebbe l’Atletico Madrid. I calciatori azzurri festeggiano dopo un goal (Via Getty Images)Il club spagnolo è alla ricerca, per l’estate, di un nuovo terzino dopo la partenza di Trippier alla volta del Newcastle. Facile non sarà trattare con De Laurentiis che lo ritiene un pezzo pregiato e potrebbe partire da una base di 25-30 milioni di euro. Al momento, non essendoci nulla di concreto, sul tavolo non ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022)Il terzino destro azzurro, Giovanni Di, potrebbe andar via a fine stagione: la big estera èa portarlo via Giovanni Dipotrebbe andare via da. Il terzino destro, uno dei top player del club azzurro, pare sia attenzionato da diverse squadre. Tra queste, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabio Santini, ci sarebbe l’Atletico Madrid. I calciatori azzurri festeggiano dopo un goal (Via Getty Images)Il club spagnolo è alla ricerca, per l’estate, di un nuovo terzino dopo la partenza di Trippier alla volta del Newcastle. Facile non sarà trattare con De Laurentiis che lo ritiene un pezzo pregiato e potrebbe partire da una base di 25-30 milioni di euro. Al momento, non essendoci nulla di concreto, sul tavolo non ...

