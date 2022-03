1 marzo: positivi Covid in calo a Ragusa, nessun morto (Di martedì 1 marzo 2022) Ragusa – positivi in calo, guariti in aumento e nessun morto oggi 1 marzo in provincia di Ragusa. Ecco gli altri dati dell’Asp di Ragusa di oggi 1 marzo 2022: i positivi in totale sono 3827 di cui 3780 si trovano in isolamento domiciliare, 47 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria. I guariti salgono a 56.958 mentre i morti sono stabili a 489. Vediamo come sono distribuiti i 47 ricoverati: Ospedale Ragusa: 13 nel reparto di Malattie Infettive (12 residenti e 1 proveniente da fuori provincia) e 9 in area grigia (6 residenti e 3 da fuori provincia),2 in Rianimazione; Ospedale Vittoria: 14 in medicina; Ospedale Modica: 7 nel reparto di Malattie Infettive e 2 in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)in, guariti in aumento eoggi 1in provincia di. Ecco gli altri dati dell’Asp didi oggi 12022: iin totale sono 3827 di cui 3780 si trovano in isolamento domiciliare, 47 ricoverati negli ospedali di, Modica, Scicli e Vittoria. I guariti salgono a 56.958 mentre i morti sono stabili a 489. Vediamo come sono distribuiti i 47 ricoverati: Ospedale: 13 nel reparto di Malattie Infettive (12 residenti e 1 proveniente da fuori provincia) e 9 in area grigia (6 residenti e 3 da fuori provincia),2 in Rianimazione; Ospedale Vittoria: 14 in medicina; Ospedale Modica: 7 nel reparto di Malattie Infettive e 2 in ...

Advertising

infoitinterno : Nuovi casi Covid-19, marzo inizia con quasi 3mila nuovi positivi in Toscana (75 nei nostri comuni) - orvietonews : In provincia di Viterbo accertati 282 casi positivi. Muore un 91enne: Sono 282 i casi accertati di positività al Co… - occhio_notizie : Covid a Conza della Campania, sono 4 i casi attualmente positivi. Questo è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento… - occhio_notizie : Covid in Irpinia, si sono registrati 348 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: il bollettino dell'Asl di Avellino di… - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del primo marzo: 5 morti, 961 positivi e 1288 guariti -