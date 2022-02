Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 12:10 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio occhi del mondo puntati sulla città Bielorussia di Gomel al confine tra Ucraina e Bielorussia nell’aria del fiume pripyat dove mezzogiorno ora locale a te sulla via dei colloqui fa rappresentante di mosche di Kiev delegazione russa è pronta negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo spiega il capo negoziatore mezvinsky ma la presenza Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato il ritiro delle truppe russe dal suo territorio il Presidente delle Ski Resort ai soldati russi a deporre le armi intanto la Cina chiede a tutte le parti delle crisi di mantenere la calma quinta notte di guerra in Ucraina hanno risuonato sirene d’allarme con esplosioni di fughe nei rifugi da parte della popolazione bombardamenti ha pure denunciato la Russia nel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio occhi del mondo puntati sulla città Bielorussia di Gomel al confine tra Ucraina e Bielorussia nell’aria del fiume pripyat dove mezzogiorno ora locale a te sulla via dei colloqui fa rappresentante di mosche di Kiev delegazione russa è pronta negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo spiega il capo negoziatore mezvinsky ma la presenza Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato il ritiro delle truppe russe dal suo territorio il Presidente delle Ski Resort ai soldati russi a deporre le armi intanto la Cina chiede a tutte le parti delle crisi di mantenere la calma quinta notte di guerra in Ucraina hanno risuonato sirene d’allarme con esplosioni di fughe nei rifugi da parte della popolazione bombardamenti ha pure denunciato la Russia nel ...

