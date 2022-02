Traffico Roma del 28-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto temporanea chiusura per un incidente sulla via Cassia nuova tra via Oriolono e via Giovanni Fabbroni l’incidente avvenuto all’altezza di via dell’inviolatella Borghese chiusa per un intervento dei vigili del fuoco via Prenestina all’altezza di via Girolamo Cocconi in direzione del raccordo anulare possibili disagi per un incidente in via Quirino Majorana Sessa incrocio con via Giovanni Caselli tornata scorrevole ilsul tratto Urbano della A24 e sulla tangenziale est penalizzati questa mattina da un incidente oramai risolto in pieno svolgimento una manifestazione tra Corso Italia e via Ancona nei pressi del Ministero dei Trasporti termine previsto per le 13 manifestazione fino alle 13 anche in piazza del Campidoglio nuovi lavori da questa mattina in via Spalato con ...