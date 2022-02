Stefano Accorsi è Vostro Onore nella nuova fiction di Rai Uno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rai Uno propone un teso dramma legale, remake di una serie israeliana. Stefano Accorsi è Vostro Onore dal 28 febbraio in prima serata Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rai Uno propone un teso dramma legale, remake di una serie israeliana.dal 28 febbraio in prima serata

Advertising

roxlaperla : Stefano Accorsi magistrale in questo ruolo! #VostroOnore - GiovannaBattag : RT @LegoCouch: Stefano Accorsi è di un'altra categoria. Riesce ad essere magistrale in qualsiasi ruolo gli venga affidato #VostroOnore - controversjal : RT @GretaSmara: LA VOCE DI STEFANO ACCORSI ANDREBBE MESSA NEI NAVIGATORI,COME HEY GOOGLE,COME SVEGLIA LA MATTINA. #VostroOnore - PMonaco89 : RT @mrs_albinati: Per me possono passare i decenni ma ogni volta che vedo Stefano Accorsi ho il monologo di Radio Freccia stampato negli oc… - leone52641 : RT @MFerraglioni: Stefano Accorsi si è superato... non era facile con una carriera come le sue...riesce ad entrare in ogni personaggio nell… -