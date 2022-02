Stefano Accorsi chi è | la moglie Bianca Vitali | i figli e la difficile separazione da Laetitia Casta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggiè uno dei volti italiani più noti e amati e sono numerose le sue apparizioni sia sul grande che sul piccolo schermo. Nonostante abbia iniziato, come i suoi colleghi, studiando in scuole di recitazione e facendo provini per film e serie tv, il successo è arrivato inaspettatamente dalla pubblicità, con l’iconico spot di un gelato che non solo è diventato un vero e proprio cult ma per anni è stato anche un tormentone.carriera: gli studi teatrali e lo spot Maxibonha scoperto la passione per la recitazione molto presto e, nel 1991 ha l’occasione di muovere i primi passi in questo mondo grazie all’esperienza sul set Fratelli e sorelle di Pupi Avati. Questa piccola parentesi lo ha spinto, subito dopo la maturità, ad iscriversi ...