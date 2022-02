Pioli: «Settimana importante, ma che non deciderà le nostre sorti. Dopo Napoli ci saranno altre 10 partite» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domani Milan e Inter si sfideranno nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Si è soffermato anche sul particolare momento del campionato. “Concordo con quello che ha detto Maldini: è la testa che comanda il corpo, ti fa essere più lucido e giocare con maggiore qualità. Siamo in un momento decisivo della stagione: si giocano le nostre sorti. Siamo cresciuti tanto: siamo partiti dal decimo posto e ora ci giochiamo Coppa Italia e campionato. Le ultime partite non ci hanno visto giocare al massimo, possiamo fare molto meglio. Abbiamo seminato tanto, ma ora bisogna cominciare a raccogliere: serve consapevolezza di poter fare l’ultimo step per diventare vincenti; l’ultimo step è quello più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domani Milan e Inter si sfideranno nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico rossonero, Stefano, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Si è soffermato anche sul particolare momento del campionato. “Concordo con quello che ha detto Maldini: è la testa che comanda il corpo, ti fa essere più lucido e giocare con maggiore qualità. Siamo in un momento decisivo della stagione: si giocano le. Siamo cresciuti tanto: siamo partiti dal decimo posto e ora ci giochiamo Coppa Italia e campionato. Le ultimenon ci hanno visto giocare al massimo, possiamo fare molto meglio. Abbiamo seminato tanto, ma ora bisogna cominciare a raccogliere: serve consapevolezza di poter fare l’ultimo step per diventare vincenti; l’ultimo step è quello più ...

