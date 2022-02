Paura delle sanzioni, i russi corrono ai bancomat per ritirare contante (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante i tentativi della banca centrale di alleviare l’impatto delle sanzioni che Unione europea, Regno Unito e Stati Unito hanno imposto alla russia nei giorni scorsi, l'annuncio dello stop selettivo al sistema di pagamenti Swift ha... Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nonostante i tentativi della banca centrale di alleviare l’impattoche Unione europea, Regno Unito e Stati Unito hanno imposto allaa nei giorni scorsi, l'annuncio dello stop selettivo al sistema di pagamenti Swift ha...

Advertising

La7tv : La testimonianza di Francesca Mannocchi da un bunker a Dnipro: 'Siamo nel garage dell'Hotel, le persone si stanno… - martaottaviani : #Facebook e #Twitter a rilento in #Russia. Quando si inizia a bloccare il flusso delle idee e le comunicazioni dell… - Agenzia_Ansa : Paralizzare la finanza russa tagliandola fuori dal circuito globale dei pagamenti bancari attraverso l'esclusione d… - bajistans : @jolynism mi hai sbloccato una nuova paura un nuovo motivo per passare delle notti insonni - dvdstl : RT @YoshiIrai: Zio can ANALFABETI FUNZIONALI SENZA SPERANZA, ripetete con me: - La NATO NON è una nazione. - La NATO NON invade né tantomen… -