Maturità 2022, seconda prova: proposte tre tracce, ma il sorteggio avverrà il giorno stesso dell’esame (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si ritorna al passato o quasi per la Maturità. Resta l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si ritorna al passato o quasi per la. Resta l’impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, seconda prova: proposte tre tracce, ma il sorteggio avverrà il giorno stesso dell’esame - 7he7ruthUn7old : Ho fatto 3 anni a non stannare nessun gruppo, per poi iniziare a farlo nel 2022, ovvero l'anno della maturità, ovve… - uandarin : RT @ciropellegrino: Tema maturità 2022: «il ruolo di Lenuccia se avesse avuto un iPhone» #LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale - ciropellegrino : Tema maturità 2022: «il ruolo di Lenuccia se avesse avuto un iPhone» #LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale - skuolanet : Cosa fare per i 100 giorni alla maturità 2022 -