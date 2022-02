Lorena Leoncini lascia Publicasa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Leoncini

La Nazione

Un traguardo importante, di quelli che diventano inevitabilmente uno degli spartiacque della vita di una persona: il giorno dell'andata in pensione. Per(nella foto) quel giorno sarà domani. Dal 1 marzo, infatti, la storica direttrice di Publicasa S.p. A. (la società di gestione delle case popolari dell'Empolese Valdelsa) come dicono i ...... 3h36:32); SF50: Barbara Cimmarusti (Grottini Team Recanati, 4h07:48 MPI); SF55:Di Vito (Atl. Casone Noceto, 4h54:14); SF60: Annamaria Masetti (Gs Gabbi, 5h20:55); SF65: Federica(...Un traguardo importante, di quelli che diventano inevitabilmente uno degli spartiacque della vita di una persona: il giorno dell’andata in pensione. Per Lorena Leoncini (nella foto) quel giorno sarà d ...