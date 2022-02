LOL 2 | Fedex sbotta | “Hanno messo risate anche dove non ridevamo…”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Giovedì scorso sono state rese disponibili su Amazon Prime le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori.per quest0anno, alla guida è stato scelto Fedez, accompagnato non da Mara Maionchi bensì da Frank Matano. Ebbene, proprio il marito di Chiara Ferragni ci ha tenuto a fare delle precisazioni alquanto interessanti sulla fase di montaggio del programma. Le critiche contro Frank Matano e Fedez Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL sono disponibili su Amazon Prime Video. Molti telespettatori, però,sentito il bisogno di muovere delle critiche, specie nei riguardi dei due conduttori. Nello specifico, in moltinotato che, spesso, ledi Fedez e di Frank sono apparse alquanto forzate. Per chi non lo sapesse, LOL è un programma nel quale un gruppo di ...