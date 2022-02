Lezioni dall’Ucraina | freedom is not free

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 febbraio 2022)is not. Sono sempre stato colpito da questa scritta, incisa nel marmo del Memoriale dei caduti nella guerra di Corea a Washington. Al punto che lo scegliemmo come titolo per una serie di iniziative che la Fondazione De Gasperi organizzò nel 2019 per celebrare il 70mo anniversario della fondazione della Nato. Non è una espressione facilmente traducibile, soprattutto non si riesce a restituire, in italiano, il doppio significato che in inglese ha l’aggettivo, che significa sia libero, sia gratuito. Quindi possiamo renderlo come: la libertà non è gratuita. In altri termini, non possiamo mai dare per scontata la libertà, essa va riconquistata ogni giorno. E lo sanno bene i popoli che per troppo tempo hanno dovuto rinunciarvi. Gli americani hanno spesso utilizzato questo riferimento per motivare il ...