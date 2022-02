La metamorfosi di un presidente ex comico ora leader della resistenza ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Mi viene chiesto molto spesso cosa sono pronto a fare per fermare la guerra. È una domanda strana. Cosa siete disposti a fare voi, ucraini, per le vite dei vostri cari? Vi assicuro che sono pronto a fare qualsiasi cosa perché i nostri eroi smettano di morire. Non ho certo paura delle decisioni difficili, sono disposto a perdere la mia popolarità e, se servisse, anche questo incarico, senza esitazioni, per la pace. Ma non rinuncerò mai ai nostri territori». Così parlò Zelensky. Non nelle ore dell’invasione russa, ma nel suo discorso di insediamento. Era il 20 maggio 2019. Il conflitto in corso era, ed è, quello nel Donbass. Il virgolettato non sembra scaduto, ma oggi i fronti aperti sono tre. Kiev è accerchiata. Il governo distribuisce alla popolazione fucili e volantini con le istruzioni per confezionare le molotov. E lui, Volodymyr Zelensky, non è più solo l’ex ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Mi viene chiesto molto spesso cosa sono pronto a fare per fermare la guerra. È una domanda strana. Cosa siete disposti a fare voi, ucraini, per le vite dei vostri cari? Vi assicuro che sono pronto a fare qualsiasi cosa perché i nostri eroi smettano di morire. Non ho certo paura delle decisioni difficili, sono disposto a perdere la mia popolarità e, se servisse, anche questo incarico, senza esitazioni, per la pace. Ma non rinuncerò mai ai nostri territori». Così parlò Zelensky. Non nelle ore dell’invasione russa, ma nel suo discorso di insediamento. Era il 20 maggio 2019. Il conflitto in corso era, ed è, quello nel Donbass. Il virgolettato non sembra scaduto, ma oggi i fronti aperti sono tre. Kiev è accerchiata. Il governo distribuisce alla popolazione fucili e volantini con le istruzioni per confezionare le molotov. E lui, Volodymyr Zelensky, non è più solo l’ex ...

Advertising

repubblica : La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: 'Non ho paura' [dal nostro corrispondente Paol… - Leone1Licia : RT @eziomauro: La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: 'Non ho paura' - hong_bless : RT @repubblica: La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: 'Non ho paura' [dal nostro corrispondente Paolo Mastro… - tomso1314 : RT @repubblica: La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: 'Non ho paura' [dal nostro corrispondente Paolo Mastro… - Elisabe94838092 : RT @eziomauro: La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: 'Non ho paura' -

Ultime Notizie dalla rete : metamorfosi presidente Zelensky e il successo della guerra via social: è nato un eroe L'Ucraina celebra i suoi 13 soldati eroi schiacciati dai russi Ucraina - Russia, il bilancio delle vittime dell'offensiva di Mosca La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: ...

I virologi fanno anche geopolitica? La metamorfosi ... ecco che anche i virologi possono improvvisarsi esperti di geopolitica, di calcio, di elezione del Presidente della Repubblica o di diritto costituzionale oppure, per chi fosse particolarmente ...

La metamorfosi di un presidente ex comico ora leader della resistenza ucraina Linkiesta.it Da Woody Allen ad Allende: la metamorfosi di Zelensky Si sa che è a Kiev, circondato dai suoi generali, al riparo in un bunker che i Sukhoi russi stanno cercando. E abbiamo appena visto un video in cui sta senza casco, all’aperto, come un Churchill molto ...

La metamorfosi del presidente ucraino Zelensky, ex comico in guerra: "Non ho paura" L'unica cosa costruita in vita sua era Kvartal 95, la compagnia di produzione dei suoi show comici tra cui Servitore del Popolo, dove interpretava l'insegnante trentenne Vasily Goloborodko, di colpo ...

L'Ucraina celebra i suoi 13 soldati eroi schiacciati dai russi Ucraina - Russia, il bilancio delle vittime dell'offensiva di Mosca Ladelucraino Zelensky, ex comico in guerra: ...... ecco che anche i virologi possono improvvisarsi esperti di geopolitica, di calcio, di elezione deldella Repubblica o di diritto costituzionale oppure, per chi fosse particolarmente ...Si sa che è a Kiev, circondato dai suoi generali, al riparo in un bunker che i Sukhoi russi stanno cercando. E abbiamo appena visto un video in cui sta senza casco, all’aperto, come un Churchill molto ...L'unica cosa costruita in vita sua era Kvartal 95, la compagnia di produzione dei suoi show comici tra cui Servitore del Popolo, dove interpretava l'insegnante trentenne Vasily Goloborodko, di colpo ...