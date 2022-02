Giorgio Armani e la sfilata in punta di piedi autunno inverno 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giorgio Armani non è uno stilista come gli altri. All’inizio della pandemia aveva dichiarato per primo che la moda avrebbe dovuto seguire un corso diverso, rallentare, ed è uno dei pochi che ha effettivamente cambiato il suo modo di affrontare le collezioni. A gennaio, con l’insorgere di Omicron, ha cancellato gli show uomo e couture. La sfilata silenziosa di Giorgio Armani Ripartito con la sfilata donna autunno inverno 2022/23, la settimana scorsa aveva già fatto notizia dichiarando che avrebbe destinato 400 posti in presenza ai dipendenti dell’azienda piuttosto che a influencer, buyer e giornalisti. Poi si è ritrovato a chiudere una Fashion Week andata avanti con il mondo sconvolto dalle notizie del conflitto tra Russia e Ucraina. E ... Leggi su amica (Di lunedì 28 febbraio 2022)non è uno stilista come gli altri. All’inizio della pandemia aveva dichiarato per primo che la moda avrebbe dovuto seguire un corso diverso, rallentare, ed è uno dei pochi che ha effettivamente cambiato il suo modo di affrontare le collezioni. A gennaio, con l’insorgere di Omicron, ha cancellato gli show uomo e couture. Lasilenziosa diRipartito con ladonna/23, la settimana scorsa aveva già fatto notizia dichiarando che avrebbe destinato 400 posti in presenza ai dipendenti dell’azienda piuttosto che a influencer, buyer e giornalisti. Poi si è ritrovato a chiudere una Fashion Week andata avanti con il mondo sconvolto dalle notizie del conflitto tra Russia e Ucraina. E ...

