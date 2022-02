GFVip 6: il Moige contro Alex Belli, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan (Di lunedì 28 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la vice presidente del Moige, Elisabetta Scala ha espresso un commento piuttosto critico al Grande Fratello Vip 6. Ma non solo, sono finiti nel mirino del Movimento Italiano dei Genitori anche tre “vipponi”. L’attacco ai concorrenti Elisabetta Scala ha criticato l’atteggiamento di Alex Belli. Secondo la vice presidente del Moige, il 38enne non è altro che un uomo conteso da due donne. Poi, ha fatto delle insinuazioni mirate sull’ex gieffino: “Un narcisista manipolatore”. La donna ha commentato con una vena polemica anche la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Vittima di una dinamica violenta”. Secondo lei, la storia d’amore tra i due coinquilini potrebbe essere definita “tossica” viste le numerose discussioni senza ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la vice presidente del, Elisabetta Scala ha espresso un commento piuttosto critico al Grande Fratello Vip 6. Ma non solo, sono finiti nel mirino del Movimento Italiano dei Genitori anche tre “vipponi”. L’attacco ai concorrenti Elisabetta Scala ha criticato l’atteggiamento di. Secondo la vice presidente del, il 38enne non è altro che un uomo conteso da due donne. Poi, ha fatto delle insinuazioni mirate sull’ex gieffino: “Un narcisista manipolatore”. La donna ha commentato con una vena polemica anche la relazione trae Alessandro Basciano: “Vittima di una dinamica violenta”. Secondo lei, la storia d’amore tra i due coinquilini potrebbe essere definita “tossica” viste le numerose discussioni senza ...

