De Zerbi: “Siamo quasi a casa. Ma non saremo contenti fino a che l’Ucraina non sarà libera” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico dello Shakthar Donetsk, Roberto De Zerbi, ha voluto lasciare un messaggio, a nome suo e di tutto lo staff tecnico. La squadra tecnica è quasi tornata in Italia, ma il pensiero è tutto al popolo ucraino. Ecco le sue parole: “Noi Siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito”. «????? ???????!» ????????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ???????????? ????? #??????? #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/t4c9rvokbf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2022 ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico dello Shakthar Donetsk, Roberto De, ha voluto lasciare un messaggio, a nome suo e di tutto lo staff tecnico. La squadra tecnica ètornata in Italia, ma il pensiero è tutto al popolo ucraino. Ecco le sue parole: “Noitornati aperché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma nonmai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucrainolibero come noi. Stop alla guerra subito”. «????? ???????!» ????????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ???????????? ????? #??????? #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/t4c9rvokbf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2022 ...

