Contadino ucraino ruba un mezzo corazzato russo e lo porta via col suo trattore

Furto davvero insolito in Ucraina dove unha pensato bene di impossessarsi di un blindato russo, distinguibile dalla lettera Z, trainandolo con il suo trattore. 28 febbraio 2022"Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare", ha scritto su Twitter il diplomatico Oleksandr Sherba,...Furto davvero insolito in Ucraina dove un contadino ha pensato bene di impossessarsi di un blindato russo, distinguibile dalla lettera Z, trainandolo con il suo trattore.È accaduto in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka. Il filmato è stato condiviso anche dal profilo Twitter certificato della Guardia Nazionale Ucraina ...