Anonymous ha bloccato ferrovie e banche bielorusse (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anonymous prosegue la sua battaglia contro Putin, bloccando ferrovie e banche bielorusse. L'operazione è stata annunciata tramite un tweet, nel quale è specificato che i servizi rimarranno fuori uso finché le forze russe non lasceranno la Bielorussia. Anonymous ha bloccato anche le banche del Paese. L'Ucraina ha invocato l'aiuto di hacker come Anonymous Il 24 febbraio sui forum hacker erano apparsi dei messaggi che esortano gli hacker ucraini a unirsi a una squadra governativa. Lo scopo è sostenere l'infrastruttura ucraina, costantemente sotto attacco. L'autore dei post è Yegor Aushev, il fondatore di un'azienda ucraina che si occupa di sicurezza informatica. A lui è stato assegnato l'incarico di organizzare una forza di difesa del settore ...

