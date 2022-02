Altra donna rapinata in strada a Firenze, c'è un fermato (Di lunedì 28 febbraio 2022) C'è stato un fermo per indiziato di delitto a carico di un 26enne per un altro caso di rapina in strada a una donna a Firenze, in via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella. La vicenda viene ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) C'è stato un fermo per indiziato di delitto a carico di un 26enne per un altro caso di rapina ina una, in via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella. La vicenda viene ...

C'è stato un fermo per indiziato di delitto a carico di un 26enne per un altro caso di rapina in strada a una donna a Firenze, in via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella. La vicenda viene resa nota oggi dai carabinieri e risale alla notte tra il 19 e il 20 febbraio, oltre otto giorni fa, mentre il ...

