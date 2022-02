007 a Rapporto. Cosa (non) è scritto nella relazione del Dis. Da Putin ai no vax (Di lunedì 28 febbraio 2022) I servizi segreti italiani non si aspettavano che Vladimir Putin alla fine ordinasse alle sue truppe di invadere l’Ucraina. È quanto emerge nella relazione annuale dell’Intelligence relativa all’anno 2021, un Rapporto declassificato (che dunque non comprende le informazioni che sono state ritenute meritevoli di segretezza e nasce sulla base delle indicazioni del potere esecutivo) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. “Nello spazio post-sovietico” si è “intensificata volontà russa di riaffermare la propria primazia, considerando le Repubbliche ex sovietiche come il perimetro minimo di sicurezza che garantisce profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”, si legge. In questo clima, “alla vigilia dell’acutizzarsi della crisi ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) I servizi segreti italiani non si aspettavano che Vladimiralla fine ordinasse alle sue truppe di invadere l’Ucraina. È quanto emergeannuale dell’Intelligence relativa all’anno 2021, undeclassificato (che dunque non comprende le informazioni che sono state ritenute meritevoli di segretezza e nasce sulla base delle indicazioni del potere esecutivo) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. “Nello spazio post-sovietico” si è “intensificata volontà russa di riaffermare la propria primazia, considerando le Repubbliche ex sovietiche come il perimetro minimo di sicurezza che garantisce profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”, si legge. In questo clima, “alla vigilia dell’acutizzarsi della crisi ...

sragugini : RT @FrancescoBechis: +++ Gli 007 Italiani avvisano: l'Italia può reggere un po' anche senza gas russo +++ Rapporto del DIS: 'Italia soddis… - FrancescoBechis : +++ Gli 007 Italiani avvisano: l'Italia può reggere un po' anche senza gas russo +++ Rapporto del DIS: 'Italia sod… - FrancescoBechis : RT @formichenews: 007 a Rapporto. Cosa c’è di nuovo nella relazione del DIS (che sul gas dice…) Memo per la crisi #Ucraina, gli 007 rassic… - VittoriaDoretti : RT @formichenews: 007 a Rapporto. Cosa c’è di nuovo nella relazione del DIS (che sul gas dice…) Memo per la crisi #Ucraina, gli 007 rassic… - formichenews : 007 a Rapporto. Cosa c’è di nuovo nella relazione del DIS (che sul gas dice…) Memo per la crisi #Ucraina, gli 007… -