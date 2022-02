Ucraina, Zelensky: 'Attacchi brutali su ospedali e civili. Cittadini del mondo combattete con noi' (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha c hiesto oggi ai Cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro la Russia : è quanto emerge da una dichiarazione del governo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell'Volodymyr Zelenskiy ha c hiesto oggi aistranieri di tutto ildi unirsi alla guerra contro la Russia : è quanto emerge da una dichiarazione del governo ...

Advertising

martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - ValeBila : RT @lucianocapone: Zelensky avrebbe potuto fuggire verso un esilio dorato negli Usa. Ma è rimasto in Ucraina a lottare in prima persona, st… - massimosab : RT @gallina_di: Zelensky: 'Pronti a dialogare in Paesi che non ci attaccano' ?? TOGLITI DAI COGLIONI @ZelenskyyUa -