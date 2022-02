Quel contingente ceceno pronto a combattere in Ucraina

(Di domenica 27 febbraio 2022) La situazione insi fa di ora in ora più drammatica. Mentre le truppe russe e bielorusse imperversano nel Paese, stringendo d’assedio la capitale Kiev, già da ieri si paventa l’ingresso nel conflitto di un corposodi guerriglieri ceceni, guidati dal leader filorusso Ramzan Kadyrov, che in un video diffuso sui social network InsideOver.

Advertising

RocchettoT : @LennyBusker3 E,soprattutto, si sentirebbe tranquilla se a gestire quel deposito di armi ci fosse un contingente neonazista? - mpu78 : @bordoni_russia Ho letto su Intel Slava Z (e non ho idea di quanto autorevole sia) che sarà coordinato da Ramzan, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel contingente

Inside Over

punto si pongono tre alternative (dalle note di copertina del disco): "a) Potere agli anziani, come depositari della memoria del passato che esclude e respinge la problematica del; ...... accelerando gli investimenti sulle rinnovabili per far diminuire70% di produzione di energia ... perseguendo una politica di stoccaggi comuni europei e gestendo la situazionecon ...Il nucleo si aggiunge allo schieramento già deliberato: al momento rimane sul nostro territorio, si muoverà se la Nato dovesse richiederlo ...