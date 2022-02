Proietti, come Gigi. (Di domenica 27 febbraio 2022) Io: "Il mio nome è Paola Proietti" Dall'altra parte del telefono: "Croietti? Può ripetere per favore?" Io: " No, Proietti. come Gigi". L'altro: " Ah, va bene. Siete parenti"? Io:"No, ma sa, di Proietti a Roma è pieno". Quella che ho descritto è una classica conversazione telefonica che mi capita quando parlo con qualcuno che non mi conosce e mi chiede le generalità. Il mio cognome, almeno al telefono, non viene mai compreso subito. Ed io ho imparato a “comunicarlo” usando il nome di Gigi Proietti. Perché lui lo conoscono tutti. Non ho bisogno di scandire la parola. Basta dire “Proietti. come Gigi”. Ammetto che l’origine del cognome non è proprio nobile… “deriva dal latino proiectus che significa “proiettato, ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 27 febbraio 2022) Io: "Il mio nome è Paola" Dall'altra parte del telefono: "Croietti? Può ripetere per favore?" Io: " No,". L'altro: " Ah, va bene. Siete parenti"? Io:"No, ma sa, dia Roma è pieno". Quella che ho descritto è una classica conversazione telefonica che mi capita quando parlo con qualcuno che non mi conosce e mi chiede le generalità. Il mio cognome, almeno al telefono, non viene mai compreso subito. Ed io ho imparato a “comunicarlo” usando il nome di. Perché lui lo conoscono tutti. Non ho bisogno di scandire la parola. Basta dire “”. Ammetto che l’origine del cognome non è proprio nobile… “deriva dal latino proiectus che significa “proiettato, ...

Advertising

CaputoItalo : I Primi 1000 Giorni — Manuale di alimentazione naturale fisiologica dal concepimento ai 2 anni - Come formare e cre… - gecemavisinh : Quella di Gigi Proietti è stata la perdita più enorme e incolmabile, ancora non posso credere che un icona come lui… - stefanodonno75 : I Primi 1000 Giorni — Manuale di alimentazione naturale fisiologica dal concepimento ai 2 anni - Come formare e cre… - JackYal18434509 : @intuslegens Ipocrita del cazzo. Il punturone sulla natica era un'offesa insopportabile, ma bombardare come prosegu… - CampiGiovanna1 : RT @Soul_Sword_Koto: Voi pensate che i russi stiano perdendo solo perché non radono al suolo qualsiasi cosa proietti un'ombra come gli Usa… -