Pesanti bombardamenti su Kiev, colpito anche un sito di rifiuti radioattivi. Forze russe entrate a Kharkiv In 3 giorni uccisi 64 civili (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra in Ucraina. Putin prosegue la sua avanzata e la Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi . Lo riporta la Cnn mostrando le immagini dei mezzi Pesanti... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra in Ucraina. Putin prosegue la sua avanzata e la Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi . Lo riporta la Cnn mostrando le immagini dei mezzi...

Advertising

rtl1025 : ???? Le #ferrovie statali ucraine hanno interrotto la fornitura elettrica alla stazione centrale di #Kiev a causa dei… - TgLa7 : Un deposito di petrolio a Vasylkiv, a 40 chilometri a sud di Kiev, e' in fiamme. Citta' ed aeroporto hanno subito p… - Leonessaorg : RT @TgLa7: Un deposito di petrolio a Vasylkiv, a 40 chilometri a sud di Kiev, e' in fiamme. Citta' ed aeroporto hanno subito pesanti bombar… - ailinon80 : RT @TgLa7: Un deposito di petrolio a Vasylkiv, a 40 chilometri a sud di Kiev, e' in fiamme. Citta' ed aeroporto hanno subito pesanti bombar… - infoitestero : Guerra Russia in Ucraina. Pesanti bombardamenti su Kiev, Putin manda altri carri armati. Colpito anche un sit -