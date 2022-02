Lazio: Luiz Felipe ha un pre-accordo con un club spagnolo (Di domenica 27 febbraio 2022) Luiz Felipe firmerà con il Real Betis la prossima stagione. Il centrale difensivo della Lazio è in scadenza di contratto con la... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022)firmerà con il Real Betis la prossima stagione. Il centrale difensivo dellaè in scadenza di contratto con la...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio: Luiz Felipe ha un pre-accordo con un club spagnolo - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Gazzetta – Lazio-Napoli, Sarri si affiderà a Luiz Felipe per provare a contenere Osimhen - LazioNews_24 : I diffidati in casa #Lazio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lazio-Napoli, Sarri si affiderà a Luiz Felipe per provare a contenere Osimhen - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Lazio-Napoli, Sarri si affiderà a Luiz Felipe per provare a contenere Osimhen -