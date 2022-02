Kiev resiste, le truppe russe entrano a Kharkiv | Delegazione di Mosca in Bielorussia per trattare, Zelensky: "Lì non andiamo" | Onu: "64 ... (Di domenica 27 febbraio 2022) 27 feb 09:45 Gazprom: "Fornitura a Europa continuerà regolarmente" Gazprom continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha detto ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) 27 feb 09:45 Gazprom: "Fornitura a Europa continuerà regolarmente" Gazprom continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha detto ai ...

Advertising

LaStampa : Guerra in Ucraina, Kiev resiste: assediata da bombe e attacchi aerei la capitale non si piega - Agenzia_Ansa : REPORTAGE I Kiev resiste: '18.000 fucili ai volontari'. I blindati nelle strade deserte, i civili stipati nella met… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio delle truppe russe. Zelensky sente Draghi: “L’Italia s… - lerribaldo : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, Kiev resiste: assediata da bombe e attacchi aerei la capitale non si piega - maxyandr : RT @ilmanifesto: SOTTO ASSEDIO #ilmanifesto #laprima Mosca lancia l’«offensiva a tutto campo», Kiev resiste nei rifugi. Più aiuti, anche… -