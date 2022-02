Calciomercato Inter | rinnovo in bilico | scambio con Guardiola

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - DiMarzio : .@Inter | Marcelo #Brozovic rinnoverà il contratto fino al 2026 - ilpodsport : #Calciomercato 'Inter, Lautaro ha deciso il suo futuro' #ilpodsport - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? A.d. #Sassuolo: 'Scamacca-Inter, #Frattesi, Raspadori e Berardi-Fiorentina: tutta la verità' 'Berlusconi pazzo di un nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Mercato, Alfredo Pedullà parla del futuro di Frank Kessiè. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista, esperto di, ha parlato del futuro del centrocampista rossonero che, ...Commenta per primo Sabatini torna sull'esperienza all'in una intervista a DAZN: Sull'è uscita una cosa che non ho mai detto che mi rammarico di essere andato all', è stato il coronamento di una carriera. Mi rammarico di come sono entrato. Dall'interno mi fu chiesto di non ...Dopo Brozovic, l’Inter è chiamata a sciogliere il nodo del rinnovo di Skriniar. Il centrale slovacco potrebbe anche partire in cambio del big Il pareggio di Genova ha rallentato la corsa scudetto dell ...Cristiano Ronaldo non si nasconde e per la prima volta nella sua carriera annuncia quando si ritirerà dal calcio giocato: web impazzito! L’asso portoghese ha appena compiuto 37 anni ma il fisico che h ...