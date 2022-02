Venerdì 25 Febbraio 2022 – 409ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di sabato 26 febbraio 2022)Ora inizio: 12:40 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi ha reso un’informativa sul conflitto tra Russia e Ucraina: le operazioni militari rischiano di prolungarsi fino alla distruzione del sistema difensivo ucraino; il Governo russo ha avanzato la proposta di trattative dirette, confermando che l’obiettivo è neutralizzare e demilitarizzare il Paese, non risulta al momento un riscontro ucraino. L’ambasciata italiana a Kiev è pienamente operativa e sta pianificando un’evacuazione in condizioni di sicurezza. L’Italia, insieme agli altri leader del G7, condanna l’invasione, giudicandola una gravissima violazione della sovranità di uno Stato, dei trattati internazionali e dei valori europei, e ieri ha convocato l’ambasciatore della Federazione russa, per richiamare Mosca a cessare l’offensiva e a ritirare le forze in modo incondizionato. ...