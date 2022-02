Ultime Notizie Roma del 26-02-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Ester in primo piano Chi è che sotto assedio Russo da più parti nel terzo giorno di guerra in Ucraina si combatte al Sud e al nord della capitale nella notte dopo un bombardamento le faccio carine hanno respinto un dell’esercito di Mosca arrivato in una delle principali arterie della città anche questa mattina ha suonato l’allarme antiaereo l’ultima volta a metà mattinata mettetevi subito riparo nel rifugio più vicino hai portato l’autorità comunale il sindaco installato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 del mattino chi sarà sorpreso in strada sarà considerato un sabotatore il presidente zielinski sta guidando personalmente la resistenza ucraina a chi è il capo di stato pubblicato due video che lo mostrano passeggiare per le strade ieri sera e questa mattina te le skin l’ultimo ...