Ucraina | un gigantesco arcobaleno | Milano manifesta per la pace

Advertising

MazzaliVanna : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… - CarloVercellone : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… - Maicolciotti : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… - marial__t : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… - silviaserventi : RT @RossellaMuroni: Il gesto di #ElenaKovalskaya, che si è dimessa da direttrice di un teatro statale a Mosca, perché “non si lavora per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina gigantesco

askanews

Milano scende in piazza per dire no alla guerra e protestare contr l'invasione russa dell'. Corteo da Largo Cairoli in centro, tante famiglie presentiA costruire ilarco di acciaio è stato infatti la Cimolai spa nelle sue unità produttive ...hanno fatto sapere ieri fonti aziendali - la Cimolai non ha commesse né in Russia né in. ...Milano scende in piazza per dire no alla guerra e protestare contr l'invasione russa dell'Ucraina. Corteo da Largo Cairoli in centro, tante famiglie presenti ...Milano e altre città tornano in piazza per chiedere lo stop dell'invasione russa in Ucraina e per esprimere soldarietà alla popolazione sotto attacco, con una nuova manifestazione in centro.