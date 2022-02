Ucraina, ambasciatore Melnyk: "Il destino dell'Europa si decide oggi a Kyev" (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il destino dell'Europa si decide oggi in Ucraina, a Kyev si combatte non solo per la liberta' della nostra patria ma per quella dell'intero continente. Sono tre giorni che il nostro popolo e' sotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Ilsiin, asi combatte non solo per la liberta'a nostra patria ma per quella'intero continente. Sono tre giorni che il nostro popolo e' sotto ...

