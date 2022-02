Tommaso Zorzi, il “No” spiazza tutti: spunta al suo posto un altro ex vincitore (Di sabato 26 febbraio 2022) Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF Vip 5 è ricercatissimo sul piccolo schermo: il suo “No” ad un nuovo programma spiazza tutti. Ex vincitore del GF Vip 5, opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, giudice del programma televisivo Drag Race Italia e chi più ne ha ne metta, Tommaso Zorzi è ricercatissimo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 febbraio 2022)dopo la vittoria al GF Vip 5 è ricercatissimo sul piccolo schermo: il suo “No” ad un nuovo programma. Exdel GF Vip 5, opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, giudice del programma televisivo Drag Race Italia e chi più ne ha ne metta,è ricercatissimo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

anna_travaglio : @tommaso_zorzi Sono degli emeriti stronsi.. Chiedi alla radio mi dispiace molto e sono schifata ?? gente di - AveGianluca : @Lucrezi91082227 @lato_mio @tommaso_zorzi Non importa la tua storia, tu giudichi Saviano e per quanto se ne sa al m… - lusciatush : E anche oggi Tommaso Zorzi legge le cessate,dell? disagiat? Tommaso io capisco l’amore per il psyco-crime ma anche… - amministator : RT @lisboaalmando: L'anno scorso Tommaso Zorzi di battute come quella di Jessica ne faceva di continuo. Non ho mai letto nessuno dirgli che… - ParliamoDiNews : Tommaso Zorzi rifiuta il programma con le ex gieffine: il motivo #tommaso #zorzi #rifiuta #programma #gieffine… -