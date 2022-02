Spalletti: «Ho chiesto io ai ragazzi di battere così quel calcio d’angolo, contro il Barcellona» (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti è inevitabilmente tornato sulla débacle di giovedì al Maradona, con il ko 2-4 contro il Barcellona, in Europa League. «Abbiamo la delusione di non essere stati all’altezza di noi stessi, mi dà un po’ fastidio. Abbiamo un’identità di gioco che ci ha dato finora delle soddisfazioni e viene riconosciuto dai ragazzi, ma il gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità, perché se dentro la partita la qualità manca è un boomerang che può tornarti addosso. Se non facciamo bene la fase di gestione, andiamo incontro a delle brutte figure». L’angolo – clamoroso – che ha dato avvio alla ripartenza del Barcellona in occasione del primo gol, era stato una sua idea, ha dichiarato. «Hanno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, il tecnico del Napoli, Lucianoè inevitabilmente tornato sulla débacle di giovedì al Maradona, con il ko 2-4il, in Europa League. «Abbiamo la delusione di non essere stati all’altezza di noi stessi, mi dà un po’ fastidio. Abbiamo un’identità di gioco che ci ha dato finora delle soddisfazioni e viene riconosciuto dai, ma il gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità, perché se dentro la partita la qualità manca è un boomerang che può tornarti addosso. Se non facciamo bene la fase di gestione, andiamo ina delle brutte figure». L’angolo – clamoroso – che ha dato avvio alla ripartenza delin occasione del primo gol, era stato una sua idea, ha dichiarato. «Hanno ...

Advertising

napolista : Spalletti: «Ho chiesto io ai ragazzi di battere così quel calcio d’angolo, contro il Barcellona» In conferenza: «Q… - salv_amoroso : #Spalletti: 'Se scendiamo sotto una certa soglia di qualità di possesso palla andiamo a rischiare che questa ci tor… - infoitsport : Spalletti in conferenza: 'Malinteso sul primo gol? Succede, ho chiesto io di batterlo così! Fischi ad Insigne? Inge… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza dopo #NapoliBarça: 'Malinteso sul primo gol? Succede, ho chiesto io di batterlo così! Fischi ad #… - claudioruss : #Spalletti in conferenza dopo #NapoliBarça: 'Malinteso sul primo gol? Succede, ho chiesto io di batterlo così! Fisc… -