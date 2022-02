Scherma, Coppa del Mondo 2022: primo podio della carriera a Il Cairo per Davide Filippi (Di sabato 26 febbraio 2022) Doppietta russa a Il Cairo nella tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Anton Borodachev ha superato il connazionale Vladislav Mylnikov con il punteggio di 15-6. Fa festa anche l’Italia con il primo podio della carriera di un ottimo Davide Filippi, che sale sul gradino più basso insieme al giapponese Takahiro Shikine. Una bellissima gara quella del 23enne dell’Esercito, che ha superato nei primi due turni l’egiziano Hamza (15-10) ed il polacco Rzadkowski (15-13). Negli ottavi, poi, il successo nel derby azzurro contro Edoardo Luperi (15-11) e poi nei quarti un’altra sfida tutta italiana contro Giorgio Avola, battuto solamente all’ultima stoccata per 15-14. In semifinale purtroppo Filippi si ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Doppietta russa a Ilnella tappadeldi fioretto maschile. Anton Borodachev ha superato il connazionale Vladislav Mylnikov con il punteggio di 15-6. Fa festa anche l’Italia con ildi un ottimo, che sale sul gradino più basso insieme al giapponese Takahiro Shikine. Una bellissima gara quella del 23enne dell’Esercito, che ha superato nei primi due turni l’egiziano Hamza (15-10) ed il polacco Rzadkowski (15-13). Negli ottavi, poi, il successo nel derby azzurro contro Edoardo Luperi (15-11) e poi nei quarti un’altra sfida tutta italiana contro Giorgio Avola, battuto solamente all’ultima stoccata per 15-14. In semifinale purtropposi ...

