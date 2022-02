Qualche nuvola in giornate soleggiate

(Di sabato 26 febbraio 2022) Che tempo fa? Risponde Gabriele Galastro con le sue previsioni meteo per il bollettino ufficiale emesso sabato 26 febbraio dal Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra questo week-end e l’inizio della prossima settimana un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantirà tempo abbastanza soleggiato su tutta la regione ma con un sensibile calo termico. Sabato 26 febbraio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Possibilità di banchi di nebbia durante le prime ore della mattinata sulla bassa pianura. Temperature: Minime comprese tra 0 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11 e 15°C. Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da sud-ovest, in quota venti moderati da nord-est. Domenica 27 febbraio 2022Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ad ...

