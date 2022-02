Pietra contro pullman del Benevento, la Digos: “I tifosi non c’entrano” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – La caduta di calcinacci da un cavalcavia è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno compiendo accertamenti sul danneggiamento del vetro del pullman del Benevento calcio, con i giocatori a bordo, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel corso della trasferta a Perugia per la partita al Curi di oggi. Il mezzo – riferisce la questura di Perugia – è stato colpito da un oggetto, non ancora individuato, mentre transitava sotto un cavalcavia lungo la Statale 3 Bis (la E45), direzione nord, all’altezza dello svincolo di Fratta Todina. L’oggetto ha danneggiato il vetro del bus che ha proseguito la marcia fino all’hotel di Perugia dove alloggia la squadra. Questa mattina, gli agenti della polizia stradale della sezione di Perugia, con il personale dell’Anas, hanno svolto accertamenti sul posto dai quali è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – La caduta di calcinacci da un cavalcavia è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno compiendo accertamenti sul danneggiamento del vetro deldelcalcio, con i giocatori a bordo, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel corso della trasferta a Perugia per la partita al Curi di oggi. Il mezzo – riferisce la questura di Perugia – è stato colpito da un oggetto, non ancora individuato, mentre transitava sotto un cavalcavia lungo la Statale 3 Bis (la E45), direzione nord, all’altezza dello svincolo di Fratta Todina. L’oggetto ha danneggiato il vetro del bus che ha proseguito la marcia fino all’hotel di Perugia dove alloggia la squadra. Questa mattina, gli agenti della polizia stradale della sezione di Perugia, con il personale dell’Anas, hanno svolto accertamenti sul posto dai quali è ...

