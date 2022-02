LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, start-list e tv della gara – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della seconda prova – La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Dopo la lunga parentesi olimpica si torna ufficialmente in azione e riparte, quindi, la caccia alla Sfera di Cristallo. La gara odierna prenderà il via alle ore 10.30 e riproporrà la grande sfida tra le specialiste della velocità. Su tutte, ovviamente, ci sarà Sofia Goggia che tornerà in azione su una delle piste nelle quali negli ultimi ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, start-list e tv della gara – Ladi Coppa del Mondo – La cronaca della seconda prova – La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-. Dopo la lunga parentesi olimpica si torna ufficialmente in azione e riparte, quindi, la caccia alla Sfera di Cristallo. La gara odierna prenderà il via alle ore 10.30 e riproporrà la grande sfida tra le specialiste della velocità. Su tutte, ovviamente, ci saràche tornerà in azione su una delle piste nelle quali negli ultimi ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa, guida… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche, 5a Brignone e 8a Goggia - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche 5° Brignone e 8° Goggia -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa. Comanda… -