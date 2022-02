Juventus, Nedved: «Partita decisiva per il nostro cammino» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il vicepresidente della Juventus Nedved ha parlato prima della Partita contro l’Empoli Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della Partita in casa dell’Empoli. VINCERE PER RIAPRIRE LO SCUDETTO – «Non è una Partita importante, è decisiva per il nostro cammino in campionato. Decide tante cose». GUERRA – «Ne abbiamo parlato tantissimo, condivido il pensiero di Wojciech. Quando ti tocca personalmente è difficile. Allegri gli ha chiesto se se la sentisse di giocare, lui ha risposto presente. Giocare in questo momento è difficile: io mi aspetto dalla mia Nazionale che gioca contro la Russia di fare lo stesso passo. Capisco la posizione di Tek». LEGGI LE PAROLE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il vicepresidente dellaha parlato prima dellacontro l’Empoli Pavel, vicepresidente della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dellain casa dell’Empoli. VINCERE PER RIAPRIRE LO SCUDETTO – «Non è unaimportante, èper ilin campionato. Decide tante cose». GUERRA – «Ne abbiamo parlato tantissimo, condivido il pensiero di Wojciech. Quando ti tocca personalmente è difficile. Allegri gli ha chiesto se se la sentisse di giocare, lui ha risposto presente. Giocare in questo momento è difficile: io mi aspetto dalla mia Nazionale che gioca contro la Russia di fare lo stesso passo. Capisco la posizione di Tek». LEGGI LE PAROLE ...

