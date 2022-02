Guerra in Ucraina, Londra: 'La battaglia di Kiev non è ancora cominciata i russi ancora lontani' (Di sabato 26 febbraio 2022) Guerra in Ucraina , ieri si temeva una caduta imminente di Kiev dopo un grosso attacco russo ma, nonostante gli incendi, i missili e le bombe, la Guerra a Kiev non è ancora cominciata e non sembra ... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022)in, ieri si temeva una caduta imminente didopo un grosso attacco russo ma, nonostante gli incendi, i missili e le bombe, lanon èe non sembra ...

