Brescia, uno filogovernativo e l'altro separatista: due ucraini litigano in A4, un accoltellato (Di sabato 26 febbraio 2022) Aggressione con accoltellamento in autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato, nel Bresciano. Protagonisti due ucraini che hanno però posizioni ideologiche e politiche diverse: uno filogovernativo e l'altro ...

CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Ucraini si accoltellano a Brescia, uno sta con Putin l’altro no: andiamo a prendercene altri - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : La guerra arriva in Italia: ucraini si accoltellano a Brescia, uno sta con Putin l’altro no - ombrysan : La guerra arriva in Italia: ucraini si accoltellano a Brescia, uno sta con Putin l’altro no - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Brescia, camionista ucraino accoltella connazionale in autostrada: uno è originario del Donbass. ?@RaiNews? ?@Raioffic… - alexg_2000 : RT @VoxNewsInfo2: : La guerra arriva in Italia: ucraini si accoltellano a Brescia, uno sta con Putin l’altro no -