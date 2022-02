Vino – Centinaio | IGP | accordato periodo transitorio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 febbraio 2022)(Mipaaf): Produzione IGP,fino al 14 luglio – Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha accolto la richiesta della filiera vitivinicola di avere più tempo per adeguarsi al regolamento europeo che riguarda la definizione di produzione per i vini IGP. Il Reg.Ue n.2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, entrato in vigore lo scorso 7 dicembre, ha confermato che anche la produzione o vinificazione del massimo 15% delle uve derivanti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata di una IGP deve avvenire all’interno di tale zona. Per contenere il danno economico dei numerosi produttori vitivinicoli che tradizionalmente hanno vinificato il massimo 15% delle uve fuori zona, il Ministero ha ...