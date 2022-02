Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2022 ore 08:45 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONFERMATO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE VEDIAMO NEL DETTAGLIO GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO DI Roma E SUL TERRITORIO REGIONALE A Roma L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC, DA Roma TPL SUL TERRITORIO REGIONALE LA RETE COTRAL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE, 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 AL TERMINE DEL SERVIZIO, PER BUS, TRAM, METROPOLITANE, FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-CIVITACASTELLANA-VITERBO SERVIZIO REGOLARE INVECE PER LE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE SERVIZIO REGOLARE ANCHE PER LE FERROVIE DI TRENITALIA ORA IL TRAFFICO MIGLIORA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)DEL 25 FEBBRAIOORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACONFERMATO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE VEDIAMO NEL DETTAGLIO GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO DIE SUL TERRITORIO REGIONALE AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC, DATPL SUL TERRITORIO REGIONALE LA RETE COTRAL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE, 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 AL TERMINE DEL SERVIZIO, PER BUS, TRAM, METROPOLITANE, FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITACASTELLANA-VITERBO SERVIZIO REGOLARE INVECE PER LE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE SERVIZIO REGOLARE ANCHE PER LE FERROVIE DI TRENITALIA ORA IL TRAFFICO MIGLIORA ...

