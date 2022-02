Ucraina: Salvini, 'penso tra Draghi e Zelensky solo un fraintendimento' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Non posso neanche lontanamente pensare a mettermi nei panni di qualcuno che guida un Governo e un popolo sotto attacco di missili, bombe, aerei, elicotteri e carri armati. Qualunque azione, anche la più aspra, va compresa e va giustificata,e penso" che tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "si sia trattato di un fraintendimento". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Non posso neanche lontanamente pensare a mettermi nei panni di qualcuno che guida un Governo e un popolo sotto attacco di missili, bombe, aerei, elicotteri e carri armati. Qualunque azione, anche la più aspra, va compresa e va giustificata,e" che tra il presidente del Consiglio, Marioe il presidente ucraino Volodymyr"si sia trattato di un". Lo afferma il leader della Lega Matteo

Advertising

Tommasolabate : Non sono difensore di Salvini ma non credo sia un esercizio utile riempire il web di tutte le cose che Salvini avev… - StefanoFeltri : ????????????Malofeev è noto per la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, legatissimo a uomini del partito che in que… - petergomezblog : Ucraina, scontro Pd-Lega: “Salvini condanni colui che portava sulla maglietta”. “È uomo da poco chi fa polemica in… - liliaragnar : RT @DSant65: #SALVINI ORAMAI FA’ PIÙ SCHIFO DELLO SCHIFO;PUBBLICA VIDEO “BAMBINA UCRAINA IN FUGA”: MA È UNA BAMBINA RUSSA IN FUGA DAI MILI… - maledetto_paolo : RT @l_patrizia: Credo che una delle scene più ipocrite e imbarazzanti che abbia mai visto sia quella di Salvini che lascia un mazzo di fior… -