Ucraina, guerra a Kiev – in aggiornamento – (Di venerdì 25 febbraio 2022) 8.30 – Pesanti combattimenti di terra nelle città di Ivankiv e Dymer (a metà strada tra Chernobyl e Kiev, nel nord dell’Ucraina, un’ora dalla capitale) 8 – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, nel corso di un colloquio telefonico con il capo di stato russo Vladimir Putin, ha detto che “un’espansione a est della Nato rappresenta una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza di Paesi indipendenti in varie aree” (agenzia Irna) 7 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) 8.30 – Pesanti combattimenti di terra nelle città di Ivankiv e Dymer (a metà strada tra Chernobyl e, nel nord dell’, un’ora dalla capitale) 8 – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, nel corso di un colloquio telefonico con il capo di stato russo Vladimir Putin, ha detto che “un’espansione a est della Nato rappresenta una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza di Paesi indipendenti in varie aree” (agenzia Irna) 7 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - LeonebonCettina : stamani non riesco a far nulla.Sono qua ma penso alla povera #Ucraina, alla sua gente,ai tanti bambini che non ries… - _Anna_Vale_ : FIRMA QUI. Ucraina. La guerra è una follia! -