Simona Ventura la bomba sulla crisi Ilary-Totti | “Si può non essere più sposati…”

(Di venerdì 25 febbraio 2022)commenta la presuntatra: ecco quali sono i dettagli e le curiosità della vicenda Grazie alla sua straordinaria competenza, ella rientra le quattro donne più importanti alla conduzione dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi, è lei. Sono stati tantissimi i programmi di successo della grandissimatra cui The Voice Senior, L’Isola dei famosi ma uno in particolare le ha cambiato la carriera, Quelli che il calcio il famoso programma sportivo che ha condotto per ben dieci anni. Dal punto di vista sentimentale, ella è stata legata al calciatore Stefano Bettarini ma successivamente la loro unione è terminata per i presunti tradimenti da parte dell’uomo. ...

Advertising

infoitcultura : Simona Ventura sulla «crisi» Totti-Blasi: «La separazione è un lutto, ma bisogna rimanere bravi genitori» - infoitcultura : Totti e Ilary verso la separazione? Il consiglio (non richiesto) di Simona Ventura scatena il web: «Ma non ti - BulloManuela : RT @LunatikaLullaby: @Simo_Ventura Ma Infatti, Simona Ha Scritto 'Presunta' Separazione ! Ha Solo Detto Quello Che Ha Vissuto Lei Personalm… - infoitcultura : 'Spero che resterete amici' Simona Ventura dà la mazzata finale sulla separazione tra Totti e Ilary - infoitcultura : Simona Ventura senza freni su Ilary e Totti: è pioggia di commenti -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Francesca, originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, quando ha superato le selezioni ed è entrata nella squadra 'Donne 16 - 24' capitanata daera una sedicenne con una ......uno spiacevole episodio Tra tanti racconti del cantante è emerso uno spiacevole episodio che l'ha reso protagonista in Honduras durante la partecipazione all'Isola dei Famosi di. In ...Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! E anche in quel caso, c’erano di mezzo due figli, Nicolò (nato il 6 ottobre 1998) e Giacomo (13 novembre 2000). Mentre gossip ...Francesca Michielin oggi compie 27 anni. Nonostante sia, a tutti gli effetti, ancora piuttosto giovane ha ormai alle spalle una carriera piuttosto densa e corposa, da quando si rivelò, il 5 gennaio 20 ...