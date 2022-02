Sean Penn realizza in Ucraina un documentario sull’attacco russo (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attore e regista americano Sean Penn è a Kiev per girare un documentario sull’attacco della Russia, afferma l’ufficio del presidente ucraino. Lo riporta “Newsweek”. Sean Pean è a Kiev? L’attore premio Oscar per “Milk” è stato visto oggi a Kiev durante una conferenza stampa di autorità ucraine. Il documentario Il documentario, su cui Penn è al lavoro da mesi, è una produzione di Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. L’attore è stato già in Ucraina l’anno scorso per preparare le riprese con incontri con le forze armate locali. Il post Facebook “Il regista è venuto a Kiev appositamente per registrare tutti gli eventi che si svolgono in Ucraina e come regista di documentari per dire al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attore e regista americanoè a Kiev per girare undella Russia, afferma l’ufficio del presidente ucraino. Lo riporta “Newsweek”.Pean è a Kiev? L’attore premio Oscar per “Milk” è stato visto oggi a Kiev durante una conferenza stampa di autorità ucraine. IlIl, su cuiè al lavoro da mesi, è una produzione di Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. L’attore è stato già inl’anno scorso per preparare le riprese con incontri con le forze armate locali. Il post Facebook “Il regista è venuto a Kiev appositamente per registrare tutti gli eventi che si svolgono ine come regista di documentari per dire al ...

