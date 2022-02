Sanzioni Ue più aspre, nella lista nera anche Putin e Lavrov (Di sabato 26 febbraio 2022) Le Sanzioni “massicce” decise dalla Ue contro la Russia al Consiglio europeo finito nella notte di giovedì a Bruxelles sono diventate ancora più massicce nella giornata di ieri: i 27 hanno deciso di aggiungere alla lista delle personalità russe colpite dal “gelo” degli averi anche Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Serguei Lavrov (in realtà una misura più simbolica che finanziaria, sembra che i due non abbiano nessun bene nella Ue, almeno ufficialmente, ma a Biarritz per esempio l’ex … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 febbraio 2022) Le“massicce” decise dalla Ue contro la Russia al Consiglio europeo finitonotte di giovedì a Bruxelles sono diventate ancora più massiccegiornata di ieri: i 27 hanno deciso di aggiungere alladelle personalità russe colpite dal “gelo” degli averiVladimire il ministro degli Esteri Serguei(in realtà una misura più simbolica che finanziaria, sembra che i due non abbiano nessun beneUe, almeno ufficialmente, ma a Biarritz per esempio l’ex … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

olgatokariuk : In collegamento per @RaiNews, ho detto che è vergnognoso che l'Italia e la Germania si oppongano alle sanzioni più… - EnricoLetta : Con l’ambasciatore ???? in Italia. Per confermargli che vogliamo che ????sostenga la resistenza #Ucraina attraverso aiu… - ilpost : L'ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha scritto che i paesi che si sono opposti a sanzioni più dure –… - nocciola68 : RT @jacopo_iacoboni: Una delle sanzioni più dure, e del tutto possibili, è: smascherare tutte le ricchezze personali di Putin nascoste nei… - IavaroneToni : RT @olgatokariuk: In collegamento per @RaiNews, ho detto che è vergnognoso che l'Italia e la Germania si oppongano alle sanzioni più forti… -