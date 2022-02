Salto con gli sci | Lahti 2022 | vince Kraft davanti a Granerud

(Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ l’austriaco Stefana trionfare nella tappa di Coppa del mondodi. Quinto successo in carriera in Finlandia per il campione olimpico, che dopo l’ora nella prova a squadre a Pechinosi ripete anche sul suolo finlandese. Gara dominata da, che è partito forte ma ha preso il largo solamente nella seconda serie. Distante circa 15 lunghezze Halvor Egner, secondoa Piotr Zyla. Quarto per un decimo lo sfortunato Eisenbichler, mentre Wohlgenannt, al comando dopo la prima serie, conclude sesto. SportFace.

Advertising

Vale_hetschaap : Bell’allestimento e bella atmosfera a #TestoFirenze. Fino a domenica alla Leopolda di Firenze potete trovare Testo… - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Svanberg? Lo gestirò così. Voglio fare il salto con questo club' - sportface2016 : #Saltoconglisci, #Lahti 2022: vince #Kraft davanti a #Granerud #skijumping - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Kraft firma un poker storico a Lahti, ma che lotta per la Coppa del Mondo #skijumping #nordicski @AleBer… - neveitalia : Salto con gli sci: Kraft firma un poker storico a Lahti, ma che lotta per la Coppa del Mondo #skijumping #nordicski… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

OA Sport

In questo episodio la digital manager prova a fare unnel futuro, per vedere parte di quello ... interattive e accessibili grazie alle applicazioni di realtà virtuale che cambiano il modocui ...Nella categoria Iniziati, rivolta a giocatoriun po' di esperienza ma, per scelta o per gusti, non ancora pronti per ilsuccessivo, il trionfatore è Living Forest , di Aske Christiansen. Il ...Mihajlovic: "Spero di fare 70 punti col Bologna. Ricordo quando dicevo a mia madre: fuggi in cantina" di Simone Monari. Sabato pomeriggio l'anticipo a Salerno. (La Repubblica) ...La Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile riprende nel segno del campione austriaco che dopo l'oro olimpico nella prova a squadre di Pechino torna alla vittoria in Coppa del Mondo, conquistando ...